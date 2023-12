Atletico Madrid-Lazio, al Wanda sventola anche la bandiera della Roma – FOTO

È sempre più saldo il gemellaggio tra i tifosi dell'AtleticoMadrid e quelli della Roma. Anche ieri sera, durante il match vinto dai Colchoneros contro la Lazio in Champions League, al Wanda Metropolitano è apparsa una grande bandiera bianca con lo stemma del club giallorosso nella curva dell'Atletico. Un episodio che si ripete ormai da tempo in virtù di questa amicizia, nata anche per la rivalità con il gemellaggio tra Lazio e Real Madrid. Anche nel match di andata all'Olimpico e in altre partite negli ultimi anni sono apparse spesso delle bandiere della Roma al Wanda. Ieri sera, inoltre, tra i tifosi spagnoli è spuntata anche una maglia di Francesco Totti.