Athletic Club, la squadra-nazione con la finale in casa: l’avversario della Roma

Athletic Bilbao, squadra di soli baschi: ospiterà la finale di Europa League

La Roma ha affrontato solamente una volta l'Athletic Bilbao in gare ufficiali: il 26 settembre scorso, nella prima giornata della League Phase di Europa League. All'Olimpico, all'esordio europeo di Juric, il match è terminato 1-1: giallorossi in vantaggio poco dopo la mezz'ora con Dovbyk, poi nel finale il pareggio basco con Paredes. Già, basco, perché la squadra allenata da Valverde può essere definita una squadra-nazione: i Rojiblancos, infatti, sono famosi in tutto il mondo perché tesserano nel proprio club solo giocatori nati nei Paesi Baschi o provenienti dalla ragione. L'unica deroga a questa ferrea e secolare tradizione è che si possono tesserare, in casi particolari, calciatori non baschi ma cresciuti nelle giovanili della società. Come è facile comprendere, l'Athletic Bilbao è una delle poche squadre a mantenere una forte connessione con il territorio, come dimostrato anche dall'assetto societario: ogni scelta sul club e sulla squadra viene assunta dall’Assemblea dei Soci (circa 30 mila, si tratta di un azionariato popolare), ogni socio può votare il presidente e tutte le decisioni strategiche vengono prese tramite consultazione popolare. La squadra di Valverde gioca un calcio offensivo e aggressivo, con tantissimo pressing e una manovra del pallone magari non elegante ma sicuramente efficace. L'Athletic, insomma, sa quello che vuole e non fa nulla per nasconderlo. Elementi di spicco della rosa sono ovviamente i fratelli Williams, Nico (già Campione d'Europa con la Spagna in estate, che fa di velocità e dribbling i suoi punti di forza) e Iñaki (riferimento per inserimenti e trame offensive), ma anche Berenguer e Sancet. Una squadra relativamente giovane (27 anni circa l'età media per tutti i reparti) e ricca di talento. Un fattore è sicuramente il pubblico del San Mamés, impianto che a maggio ospiterà la finale di Europa League: 50mila tifosi, ognuno con una sciarpa biancorossa, che creano un rumore assordante e sposa in pieno lo stile di gioco della squadra. L'Athletic, a maggio, vuole tornare a casa sua per giocarsi il secondo massimo trofeo continentale per club UEFA, ma la Roma farà di tutto per portare a casa l'intera posta in palio nella doppia sfida.