Toloi: “Legato al gol contro la Roma. Sabato servirà intelligenza”

Rafael Toloi, centrale dell’Atalanta di Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Bergamo TV per parlare del momento nerazzurro. Ovviamente il discorso è andato all’imminente impegno in Champions contro il Valencia, ma il brasiliano ha voluto prima sottolineare il match con la Roma decisivo in ottica quarto posto. Queste le sue parole:

Ora ci sarà la Roma…

“Sarà una partita difficile. Noi dobbiamo pensare a fare una bella partita, stiamo bene. L’importante è fare risultato in casa. Siamo lì in classifica, secondo me sarà una gara bellissima, dobbiamo prepararci per arrivare al 100% della condizione“.

La Champions può influenzare?

“Avere la Champions è una gioia in più. Questo dà una spinta in campionato. Guardiamo le partite del Valencia, è un avversario difficile. Prima di loro abbiamo la Roma. È molto bello andare a San Siro e fare la partita di Champions con 40.000 atalantini“.

Il quarto posto?

“Il campionato è ancora molto lungo, tutte le squadre sono in grado di toglierti punti. Abbiamo questo confronto diretto, dobbiamo essere intelligenti e lavorare“.

A quale gol è più legato?

“Secondo me quello contro la Roma, abbiamo rimontato 3 gol“.