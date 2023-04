Atalanta nei guai, si ferma anche Lookman. Infortunio muscolare: Roma a rischio

L'attaccante nigeriano si è fermato per un problema al bicipite femorale e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti strumentali: salterà la trasferta con la Fiorentina e saranno da valutare le sue condizioni in vista dei giallorossi

L'Atalanta perde anche Ademola Lookman. La squadra di Gasperini deve fare i conti con un altro infortunio pesantissimo: come riporta 'Bergamonews', infatti, i primi accertamenti a cui si è sottoposto il nigeriano hanno evidenziato postumi distrattivi nel terzo distale del bicipite femorale destro. L'attaccante della Dea, 15 gol in stagione tra campionato e Coppa Italia, dovrà saltare il posticipo con la Fiorentina e a questo punto è da valutare anche la sua presenza nel big match con la Roma di lunedì 24 aprile. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori esami strumentali per capire la reale entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Un ko che si aggiunge a quelli di Koopmeiners, Pasalic (entrambi sono in dubbio per il match di questo lunedì a Firenze), Ruggeri, Vorlicky e Hateboer.