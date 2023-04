Atalanta, si allungano i tempi di recupero per Koopmeiners: in dubbio con la Roma

Problemi per Gasperini in vista di Atalanta-Roma. Il match è in programma il 24 marzo alle ore 20.45. Il mister della Dea potrebbe fare a meno di Koopmeiners. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'olandese non ha ancora recuperato dalla lesione al bicipite femorale sinistro. Il classe 1998 ha sentito un nuovo fastidio e l'intenzione dello staff medico è di evitare nuovi infortuni. Per questo slitta la data del rientro è ad oggi la sua presenza contro la Roma è a serio rischio.