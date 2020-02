Sabato la Roma affronta l’Atalanta e come i giallorossi, anche i nerazzurri questa mattina si sono allenati. Come riporta il sito del club bergamasco, la squadra di Gian Piero Gasperini si è ritrovata questa mattina nel Centro Bortolotti per la seduta di allenamento iniziata in palestra e proseguita poi con un lavoro dedicato alla tattica ed esercitazioni con la palla sul campo. Domani, sempre a Zingonia, è in programma un altro allenamento al mattino a porte chiuse.