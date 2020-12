Atalanta-Roma, tra poco Fonseca in conferenza stampa – LIVE

Bella e vincente sul campo e lanciatissima verso le zone alte della classifica. La Roma si prepara alla delicatissima trasferta di Bergamo rinfrancata dall’ottimo momento di forma: una partita che può rappresentare un vero e proprio spartiacque per le ambizioni dei giallorossi, anche per sfatare finalmente il tabù che vede gli uomini di Fonseca fare spesso molta fatica negli scontri diretti. Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, presenta la sfida contro l’Atalanta, in programma per domani al Gewiss Stadium alle 18.00.

