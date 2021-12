Atalanta-Roma, striscione della sud: “Forza Tommaso, continua a lottare” – FOTO

I tifosi giallorossi hanno voluto omaggiare il ragazzo che lunedì contro lo Spezia è stato colpito da un arresto cardiaco

Durante la gara di oggi tra Atalanta e Roma nel settore ospiti giallorosso è apparso uno striscione. La dedica è per Tommaso, il ragazzo colpito da un arresto cardiaco durante Roma-Spezia: “Forza Tommaso, continua a lottare”. Altro gesto di solidarietà e vicinanza al giovane tifoso. Lunedì la curva sud, per rispetto aveva smesso di cantare e deciso di non esultare al gol del raddoppio di Ibanez. Quest’oggi ha deciso di dedicargli uno striscione nel settore ospiti del Gewiss Stadium.