Atalanta-Roma, sold out il settore ospiti: attesi più di 1000 tifosi

Dopo il cambio di prezzo da 35 euro a 30 euro è ripresa la vendita del settore ospiti. Biglietti finiti in poco tempo

Dopo la vittoria casalinga con lo Spezia, la Roma affronterà l'Atalanta di Gasperini. Sono volati in pochi giorni i biglietti a disposizione per il settore ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo . Si registra l'ennesimo sold out stagionale. Sabato alle ore 15 la squadra di Mourinho potrà fare affidamento su 1.127 spettatori. Grazie ad un tifoso che ha fatto notare un errore, i prezzo del biglietto è stato abbassato da 35 euro a 30 euro. Sarà la prima volta per i tifosi nel nuovo impianto dopo i lavori iniziati nel 2019. Servirà la spinta di tutti per cercare di tornare a vincere in casa dell'Atalanta. L'ultima vittoria risale alla stagione 2017/2018 con gol di Kolarov e Di Francesco in panchina.