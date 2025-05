Atalanta-Roma, sarà Simone Sozza ad arbitrare. Abisso al VAR

Sono stati comunicati i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma da venerdì 9 maggio a lunedì 12 maggio. Simone Sozza arbitrerà il match tra Atalanta e Roma in programma lunedì prossimo alle 20:45. Per l’arbitro milanese, il bilancio complessivo con i giallorossi è favorevole: 7 successi, 3 pari e 3 ko. L’ultimo confronto risale al derby di ritorno contro la Lazio, terminato in parità. Statistiche molto positive anche nei precedenti con l’Atalanta: 6 vittorie, un pari e una sola sconfitta. Gli assistenti della partita tra giallorossi e bergamaschi saranno Bindoni - Imperiale, mentre Collu sarà quarto ufficiale. Abisso dirigerà il VAR mentre all'AVAR ci sarà Meraviglia.