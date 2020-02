Atalanta-Roma, Santon verso una maglia da titolare

Davide Santon sarà il terzino destro titolare questa sera contro l’Atalanta. Nel briefing mattutino tra staff tecnico e squadra, Fonseca ha svelato le sue scelte di formazione ai giocatori. La novità rispetto a quanto trapelato ieri è la nuova panchina per Bruno Peres. La Roma a destra schiererà l’ex Inter e non il brasiliano, autore dell’assist per il gol di Mkhitaryan contro il Bologna. Mentre sulla corsia opposta Spinazzola è in netto vantaggio su Kolarov.

Probabile formazione



Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Perotti; Dzeko.