Atalanta-Roma, problema muscolare per Spinazzola: al suo posto Bruno Peres

Una gara complessa per la Roma in quel di Bergamo. Per i giallorossi, tra le varie difficoltà, è arrivata anche la brutta notizia dell’infortunio di Leonardo Spinazzola. L’esterno ha avvertito nel corso della ripresa un fastidio al quadricipite femorale della coscia. Un problema muscolare che ha costretto Fonseca a far entrare in campo Bruno Peres.

Le condizioni di Spinazzola terranno ovviamente in apprensione la Roma nel corso delle prossime ore: da valutare soprattutto se i giallorossi avranno la possibilità di schierare il giocatore nella sfida di mercoledì con il Cagliari, ultima partita prima della pausa natalizia.