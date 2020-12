Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Roma e Atalanta si sfidano questo pomeriggio al Gewiss Stadium a partire dalle 18. Paulo Fonseca vuole sfatare un tabù che lo vede sempre perdente contro la Dea. Per farlo si affiderà alla sua formazione migliore, con Pellegrini in mediana al fianco di Veretout e Dzeko assistito da Pedro e Mkhitaryan. Gasperini lascia fuori Gomez e punta su Zapata, che più volte ha segnato ai giallorossi in passato.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Formazioni a specchio per Fonseca e Gasperini, entrambi con la difesa a tre. Fonseca ritrova Mirante e Pedro, Gasperini rinuncia a Gomez e punta su Pessina.

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovsky; Zapata.

Roma (3-4-2-1) Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta-Roma: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Atalanta-Roma sarà trasmessa dalle 18 di domenica 20 dicembre in diretta streaming su Sky, sul canale Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport al canale 251. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.