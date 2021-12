Atalanta-Roma, litigio a bordocampo tra i collaboratori di Mourinho e Gasperini

Litigio tra i collaboratori di Mourinho e Gasperini a bordocampo

Attimi di tensione a bordocampo durante Atalanta-Roma. Poco prima del gol di Muriel c’è stata una discussione tra i collaboratori di Mourinho e Gasperini. La panchina giallorossa durante la gara si era anche lamentata per un colpo di De Roon su Mkhitaryan. Battibecco terminato in pochi istanti. Roma e Atalanta sono andate a riposo con i giallorossi in vantaggio 2-1.