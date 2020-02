Atalanta-Roma, UFFICIALE: Pellegrini con Mancini, fuori Veretout. Ci sono Peres e Perotti – LIVE

BERGAMO – La Roma cerca la partita dell’anno per restare aggrappata al quarto posto. L’Atalanta spera nei tre punti per scappare a più sei e mettere un piede e mezzo nella prossima Champions League. Al Gewiss Stadium va in scena lo scontro diretto che può decidere il destino di giallorossi e nerazzurri. Paulo Fonseca, senza Cristante (squalificato) e Diawara (infortunato) riporta l’ex Mancini in mediana: nel confermato 4-2-3-1 al suo fianco c’è Pellegrini e non Veretout. In difesa con Smalling c’è Fazio, che non gioca un minuto esattamente da due mesi. Sulle fasce Bruno Peres e Spinazzola vincono i ballottaggi con Santon e Kolarov. Confermato dal primo minuto Mkhitaryan, insieme a Perotti e Kluivert sulla trequarti. Il centravanti è il solito Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello, Caldara, Czyborra, Castagne, Tameze, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Colley.

All.: Gasperini

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Santon, Cetin, Jesus, Ibanez, Kolarov, Veretout, Villar, Perez, Under, Kalinic.

All.: Fonseca

Arbitro: Orsato

Assistenti: Manganelli – Preti

IV Uomo: Manganiello

Var: Maresca

AVar: Fiorito

LIVE PREPARTITA

Ore 20.00 – Pau Lopez in campo per il riscaldamento, accolto dai fischi dei tifosi della Dea.

Ore 19.20 – La squadra è arrivata al Gewiss Stadium e sono arrivate anche le scelte ufficiali di Fonseca.