Atalanta-Roma, le probabili formazioni di Gasperini e Mourinho

Mourinho si affida ai suoi fedelissimi e può sorridere per il ritorno tra i disponibili di Zaniolo e Mancini

La Roma tornerà in campo sabato contro l'Atalanta con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro lo Spezia nell'ultima giornata di campionato. Per tornare a guadagnare i tre punti in un big match (che mancano dal novembre 2019), Mourinho si affida ai suoi fedelissimi. Smalling e Ibanez dovrebbero essere della partita nonostante non siano al meglio della condizione. A completare il terzetto torna Mancini che, come Zaniolo, ha scontato la giornata di squalifica. Confermatissimo il centrocampo con Veretout e Mkhitaryan mezz'ali intorno a Cristante mediano. Sulle fasce correranno Karsdorp e Vina. Come detto, Zaniolo è tornato a disposizione e farà coppia con Abraham. Gasperini, invece, forte della disponibilità dei suoi effettivi tranne Gosens, schiera i suoi uomini migliori. Demiral, Toloi e Palomino proteggeranno la porta di Musso. Freuler e De Roon in mediana con Zappacosta e Mahele ai lati. Dietro Ilicic e Zapata agirà Malinovskyi.