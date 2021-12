Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali di Gasperini e Mourinho

Calcio d'inizio previsto alle 15

Roma e Atalanta sono pronte a darsi battaglia nella diciottesima giornata di Serie A. Mourinho era arrivato al Gewiss Stadium con un dubbio legato a Ibanez che sembrava non al meglio. Il brasiliano, però, ha recuperato e scenderà regolarmente in campo al fianco di Mancini e Smalling per difendere la porta di Rui Patricio. Il centrocampo è ormai intoccabile con Cristante mediano e Mkhitaryan-Veretout mezz'ali. I quinti di centrocampo saranno Vina e Karsdorp, mentre in avanti Abraham farà coppia con Zaniolo, tornato a disposizione dopo la squalifica. Gasperini con tutti a disposizione schiera i suoi uomini migliori: Musso in porta con davanti Djimsiti, Toloi e Palomino. Dietro Zapata e Ilicic agirà un folto centrocampo con Pasalic, De Roon, Freuler circondati da Hateboer e Pezzella.