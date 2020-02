Atalanta-Roma, la probabile formazione e dove vederla in tv e streaming

Una sfida da Champions. Atalanta e Roma si incontrano al Gewiss Stadium di Bergamo per quello che rappresenta lo scontro diretto per il quarto posto in campionato. Dopo i tracolli con Sassuolo e Bologna, Fonseca spera di ritrovare finalmente la squadra vista nel derby con la Lazio. I nerazzurri, già in vantaggio di tre punti sui giallorossi e con la vittoria dell’andata in tasca, sperano di ipotecare domani la qualificazione portando a casa il match.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini G., Veretout;Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

DOVE VEDERE ATALANTA-ROMA

Atalanta-Roma verrà trasmessa in esclusiva su Dazn con pre partita a cominciare dalle 20.30. Sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma Now Tv scaricando l'apposita applicazione.