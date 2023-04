Atalanta-Roma, infortuni per Llorente e Dybala: entrambi in lacrime

Continua la serie negativa di infortuni in casa Roma. Con una difesa già a pezzi, anche Llorente ha alzato bandiera bianca al minuto 90' del match contro l'Atalanta. Il giocatore si è accasciato al termine di un duello con Duvan Zapata, si parla di un problema al flessore sinistro. Avendo finito i cambi, la squadra di Mourinho è stata costretta a giocare i minuti di recupero in dieci uomini. Oltre all'assenza di Smalling, ora anche Llorente preoccupa per il futuro. Lo stesso Gianluca Mancini, nel corso del primo tempo, ha accusato alcuni giramenti di testa. Tanta sfortuna per i giallorossi nel momento decisivo della stagione. Problemi anche per Dybala che, dopo un duro colpo di Palomino, ha riportato una contusione alla caviglia sinistra. Entrambi in lacrime dopo gli infortuni. La Joya è rimasto in campo fino all'ultimo nonostante il grande dolore. Al momento sono a rischio per la gara di sabato col Milan. Svolgeranno gli esami strumentali nelle prossime ore.