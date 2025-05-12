Dopo la sconfitta al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, che ha interrotto la striscia di 19 risultati utili consecutivi in campionato, i tifosi della Roma si sono riversati sui social per commentare l'esultanza sfrenata di Gian Piero Gasperini al gol del definitivo 2-1 di Sulemana e alla matematica qualificazione in Champions dei bergamaschi al triplice fischio. L'attuale tecnico neroazzurro, infatti, negli ultimi giorni è tornato prepotentemente in lizza per essere il successore di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. I tifosi della Roma, però, hanno mostrato tutto il loro disappunto in merito alla possibilità di vedere Gasperini alla guida della propria squadra del cuore nella prossima stagione: "Spero che Gasperini non sia un'opzione per la panchina della Roma", "Che nessuno si azzardasse ad accostarlo alla Roma", "Friedkin, Gasperini mai nella vita: non ci provate", "Non vi azzardate a portare Gasperini", "Spero che Gasperini non diventi mai l'allenatore della Roma", "Non mi fate vedere Gasperini sulla panchina della Roma", "Restasse a Bergamo", "Ma chi lo vuole?". Questi solo alcuni dei commenti dei tifosi giallorossi sui social, evidentemente arrabbiati e amareggiati per una sconfitta che pesa (e tanto) in ottica sogno Champions League e ancora di più contrari al possibile approdo dell'allenatore piemontese nella Capitale, alla luce anche dei dissapori degli ultimi anni.