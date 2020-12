Atalanta-Roma, i convocati di Fonseca: torna Santon

Paulo Fonseca ha reso noti i convocati per la partita di domani con l’Atalanta. Torna a disposizione Davide Santon, che non rientrava in lista dal 26 ottobre. Out i soli Pastore e Zaniolo. Questa la lista completa comunicata dal club.

Portieri: Farelli, Mirante, Pau Lopez

Difensori: Ibanez, Mancini, Smalling, Kumbulla, Fazio, Jesus, Karsdorp, Peres, Spinazzola, Calafiori, Santon

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Villar, Diawara

Attaccanti: Peres, Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Mayoral