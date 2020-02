Atalanta-Roma, Dzeko segna per la quarta volta consecutiva in trasferta: record personale

La Roma è in vantaggio sull’Atalanta dopo 45 minuti di gioco. Il destro di Dzeko ha portato i giallorossi avanti dopo un primo tempo di combattimenti a tutto campo. Quello del bosniaco è il 4 gol consecutivo in trasferta: dopo le reti a Fiorentina, Genoa e Sassuolo è arrivata oggi anche la rete contro i nerazzurri di Gasperini. Dzeko non era mai riuscito a segnare, nel corso della sua carriera, per 4 trasferte di fila. Lo ha fatto per la prima volta in Serie A, con la maglia della Roma.