Atalanta-Roma, domani alle 16 la conferenza stampa di Mourinho

L'allenatore portoghese parlerà domani alle 16 in conferenza stampa in vista del big match di Bergamo contro l'Atalanta

Mancano ormai solamente due partite alla sosta natalizia e la Roma, dopo le vittorie a Sofia e contro lo Spezia, arriva al big match contro l'Atalanta con qualche certezza in più. Domani alle 16 ci penserà Mourinho a presentare la sfida con la consueta conferenza stampa pre partita. I giallorossi sperano di uscire dal Gewiss Stadium con un risultato positivo per non perdere ulteriore contatto con il treno Champions League. Il fischio d'inizio del match è previsto per sabato 18 dicembre alle ore 15.