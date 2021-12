Atalanta-Roma, Demiral: “Abraham un talento, ma sono abituato a Zapata e Muriel”

Il difensore turco ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo la partita di Bergamo di sabato pomeriggio

Il difensore atalantino Merih Demiral ha risposto alle domande de La Gazzetta dello Sport in vista della partita contro la Roma di sabato pomeriggio. Al centrale di Gasperini è stato chiesto se avesse studiato Abraham: "Grande talento. Ha qualità, fisico e rapidità - ha detto il turco - Sarà una bella sfida ma quando hai a che fare con Zapata e Muriel in allenamento, puoi star tranquillo: alla partita ci arrivi preparato per forza".