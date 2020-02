Atalanta-Roma, da lunedì in vendita i tagliandi per il settore ospiti

Periodo decisivo per la Roma, che dopo il ko con il Sassuolo non può più sbagliare nella corsa alla Champions League. Domani sera i giallorossi saranno impegnati contro il Bologna, poi arriverà lo scontro diretto a dir poco fondamentale contro l’Atalanta di sabato 15 febbraio. La Roma, attraverso il sito ufficiale, ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi per il tifosi giallorossi che vorranno seguire la squadra nella partita forse più importante dell’anno: “L’AS Roma, su indicazioni dell’Atalanta BC, rende noto che dalle 12:00 di lunedì 10 febbraio fino alle 19:00 di venerdì 14 febbraio saranno in vendita i biglietti per la sfida di campionato in casa dei nerazzurri. La partita, valida per il 24° turno di Serie A, si giocherà sabato 15 febbraio alle 20:45 al Gewiss Stadium. I residenti nella Regione Lazio potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti. Obbligo di fidelity card AS Roma esclusivamente per i residenti a Bergamo e provincia. Il prezzo dei biglietti per il settore ospiti è di 35 € + commissioni di servizio“.