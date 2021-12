Atalanta-Roma, da lunedì in vendita i biglietti per il settore ospiti

Il costo dei tagliandi è di 30 euro per la sfida del 18 dicembre, fondamentale per i giallorossi nella corsa Champions

Sarà un dicembre intenso per la Roma, che non potrà più permettersi di perdere altri punti. La distanza dal quarto posto è già molto importante, ben nove punti dall'Atalanta che costringono Mourinho a dare tutto da subito in ogni partita. Decisivo, o quasi, sarà anche lo scontro diretto di sabato 18 dicembre a Bergamo. In questi giorni la Dea, impegnata domani sera nella sfida da dentro o fuori con il Villarreal, ha reso note anche e indicazioni per i tagliandi del settore ospiti giallorosso, in vendita - al prezzo di 30 euro - dalle 10 di lunedì 13 dicembre fino alle 19 di venerdì 17, su Vivaticket online e nei punti vendita autorizzati. "In attesa di disposizioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza - si legge nella nota - i residenti nella Regione Lazio potranno acquistare biglietti esclusivamente per il Settore ospiti. I tagliandi del settore ospiti sono riservati ai possessori di fidelity card AS Roma e i residenti nella provincia di Bergamo NON potranno acquistare biglietti per il settore ospiti, ad eccezione dei possessori di Fidelity card AS Roma".