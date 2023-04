Atalanta-Roma, arbitra Irrati. L’anno scorso critiche di Mourinho: “Non all’altezza”

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 31esima giornata di Serie A. La Roma giocherà lunedì alle ore 20.45 contro l'Atalanta. L'arbitro della sfida sarà Irrati. Il bilancio con i giallorossi è positivo: 13 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Quest'anno ha diretto i match d'andata con la Juventus e Napoli e la gara con la Sampdoria vinta 3-0. Contro i partenopei lo Special One aveva espresso il suo disappunto: "Non mi è piaciuto, ma non lo critico. È bravo ed equlibrato". Duro invece il suo commento dopo Lazio-Roma della passata stagione: "Non all'altezza del bel calcio". Irrati in quel caso era al Var e non richiamò Guida per un possibile penalty. Lunedì ci sarà Abisso. Precedenti anche tra lui e lo Special One. L'anno scorso diverse polemiche per il gol annullato a Zaniolo contro il Genoa e la sua successiva espulsione: "Ho parlato con Zaniolo ma ho parlato anche con l’arbitro, perché dal mio punto di vista ha sbagliato l’arbitro. Tu pensi che se Zaniolo giocasse nell’Inter, Juventus o Milan ci sarebbe la stessa situazione?". L'Avar sarà Aureliano, Mourinho gli consigliò di bere una birra dopo Milan-Roma: "In un caso dubbio non puoi chiamare l’arbitro. Bevi il thè o la birra, ma lascia andare".