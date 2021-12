Atalanta-Roma, arbitra Irrati. Al Var c’è Nasca

Il fischietto pistoiese dirigerà la gara di Bergamo di sabato pomeriggio

Sarà Massimiliano Irrati ad arbitrare il match di sabato pomeriggio delle 15.00 a Bergamo tra Roma e Atalanta. Per la diciannovesima volta il pistoiese dirigerà i giallorossi in un match ufficiale, una delle squadre che ha arbitrato di più in carriera finora. Sotto la sua direzione, la Roma ha vinto 9 volte, mentre le statistiche di pareggi e sconfitte sono in parità a cinque. L'unico precedente con la squadra di Mourinho quest'anno in serie A è stata a Marassi, con la Roma uscita dal campo con tre punti grazie ai gol di Felix Afena-Gyan.