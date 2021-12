Atalanta-Roma, Afena-Gyan è partito con la squadra nonostante la squalifica

I due gialli rimediati contro lo Spezia obbligano il ghanese a schierarsi tra gli indisponibili

Felix Afena-Gyan è partito con la Roma alla volta di Bergamo anche se non potrà sedere nemmeno in panchina. I due gialli rimediati contro lo Spezia (uno inesistente e l'altro per aver agevolato il controllo della palla con una mano) obbligano il ghanese a schierarsi tra gli indisponibili. Il giovane talento ha deciso di aggregarsi comunque alla trasferta dimostrando un forte attaccamento alla squadra. Il reparto offensivo sarà comunque nutrito grazie alla presenza di Abraham, Mayoral, Shomurodov e Zaniolo, che ha scontato la giornata di squalifica.