Fonseca: “Mancini a centrocampo una forte possibilità. Non commento le parole di Petrachi” – LIVE

Per la Roma è un momento decisivo in ottica Champions. La sfida contro l’Atalanta di domani sera rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione dei giallorossi, chiamati a una reazione sia a livello di risultato che di prestazione, soprattutto dopo lo sfogo del ds Petrachi di mercoledì scorso. Paulo Fonseca potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico, sono in bilico modulo e giocatori viste le numerose assenze e non solo. Il tecnico portoghese ha preso la parola in conferenza stampa per presentare il match del Gewiss Stadium: appuntamento alle 13.30 nel centro sportivo di Trigoria.

All’andata la partita fu in equilibrio. Che partita si aspetta domani?

“Mi aspetto un match difficile. L’Atalanta è una squadra aggressiva difensivamente, ma con grande qualità nell’attacco. Lo fanno in modo particolare e hanno grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà una delle partite più difficili”.

Ci saranno cambiamenti a livello tattico?

“Abbiamo cambiato molto. So che in questo momento, dopo due sconfitte, tutto è in dubbio. Devo dire però che quando facciamo il nostro lavoro, quando abbiamo fatto partite buone, questo significa che non era tutto male. Dobbiamo tornare a quello che abbiamo fatto bene. Questo è importante”.

Domani non ci saranno né Diawara né Cristante. Sta pensando a far giocare Mancini a centrocampo?

“Vediamo domani, è una possibilità. Con Mancini in mediana abbiamo fatto ottime partite. E’ una forte possibilità”.

Ritiene Perez pronto per giocare a Bergamo?

“Ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, sta capendo come è il calcio qui. E’ molto diverso rispetto a quello spagnolo. Penso che questa partita con l’Atalanta è stata molto particolare, perché non era il momento migliore per farlo giocare. Una sfida di grande responsabilità per lui. Non è facile giocare dall’inizio domani”.

Ieri il diesse ha parlato di mancanza di cattiveria. Cosa pensa delle sue parole?

“Sono totalmente concentrato sulla partita di domani. Non commento le parole di Petrachi. In questo momento non c’è nessun problema e nessuna divisione”.

Non converrebbe sfruttare Bruno Peres più avanti per sfruttare meglio le sue caratteristiche?

“Difficile in questo momento vederlo in quella posizione, più alto. Sono cambiate molte cose e non abbiamo bisogno di farlo giocare lì come ala. Abbiamo bisogno di lui come terzino in questo momento”.