Ieri sera, a margine del Gala dinner di Coppa Italia a Roma, ha parlato Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, scrive La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul futuro di Gasperini: “Ci incontreremo come tutti gli anni, quest'anno abbiamo la fortuna di poterlo fare anche in anticipo e serenamente parleremo e ci confronteremo sul futuro dell'Atalanta”. Poi ha parlato delle polemiche sul contatto Pasalic-Koné: “Secondo noi è stato corretto l'intervento del Var - ha detto Percassi -, c'era stato un evidente errore. E' il modo migliore per aiutare un arbitro, le immagini sono chiare, è stato utilizzato in maniera appropriata uno strumento che permette di migliorare lo spettacolo”.