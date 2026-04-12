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Atalanta, Palladino suona la carica: “Contro la Roma sarà una battaglia”

Atalanta, Palladino suona la carica: “Contro la Roma sarà una battaglia” - immagine 1
Sabato prossimo avrà il luogo il big match tra i giallorossi e la Dea
Redazione

L'Atalanta gioca, la Juve vince. Si può riassumere così il big match di sabato sera tra le due squadre. Gli uomini di Palladino hanno dominato per larghi tratti il match: occasioni da gol mancate e possesso palla superiore al 60%. Ma alla fine, ciò che conta è il risultato. E il gol di Boga ha regalato a Spalletti la prima vittoria dal rinnovo del tecnico fino al 2028. Ora la dea è a -4 dalla Roma. E la prossima settimana c'è proprio la sfida tra i giallorossi e l'Atalanta. Ai microfoni di Dazn, il tecnico bergamasco ha voluto suonare la carica in vista del match: "Noi, quando cadiamo, ci rialziamo. In casa della Roma sabato prossimo andremo a dare battaglia. Stasera la sconfitta è un verdetto da accettare, nonostante una prestazione straordinaria: il calcio a volte è ingiusto".

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