Atalanta, Okoli: “La Roma non è solo Abraham e Dybala. Non pensiamo alla classifica”

"A Roma senza pensare alla classifica", queste alcune dichiarazioni di Caleb Okoli, la piacevole sorpresa dell'Atalanta in quest'avvio di stagione. Il difensore raccontandosi in un'intervista all'Eco di Bergamo si dice "contento di essere rimasto con il club e per il primato in classifica". In vista della sfida all'Olimpico in programma domenica alle 18 contro la squadra di Mourinho ha specificato: "Non ci diamo obiettivi, dobbiamo pensare di partita in partita: ora testa alla Roma". Poi passa ad analizzare i possibili avversari che si troverà davanti nel weekend: "Abraham e Dybala? La Roma non è solo loro, è una forte squadra, ma ci sono i presupposti per fare bene".