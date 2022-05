Atalanta, Marino: “In ogni turno c’è una sorpresa, ce la giocheremo fino alla fine”

Il dg dei bergamaschi sulla corsa all'Europa League: "Difficile fare pronostici, il nostro motto è fino alla fine"

Tre partite alla fine del campionato, con in ballo ancora tanti verdetti come lo scudetto e ovviamente l'Europa League. La Roma se la vedrà con Lazio, Fiorentina e Atalanta che in questo momento si trova in ritardo. Il dg dei nerazzurri Umberto Marino ha parlato a 'Sky Sport' prima del match in casa dello Spezia: "La settimana ci è servita per recuperare energie mentali e fisiche per questo finale di stagione: abbiamo tre partite e ce le giochiamo fino alla fine. E' difficile fare pronostici, perché ogni turno di campionato ha delle sorprese, anche clamorose. Il nostro motto è fino alla fine. Fino alla fine ci giocheremo le nostre carte".