Atalanta-Lazio, infortunio per Tavares: in dubbio per il derby

Infortunio per Nuno Tavares. L'esterno portoghese si è fatto male nel match contro l'Atalanta ed è in dubbio per il derby in programma il 13 aprile. L'ex Arsenal era da poco rientrato da un problema fisico e nella trasferta di Bergamo si è accasciato a terra dopo uno scatto ed ha chiesto il cambio. Nelle prossime ore le sue condizioni verranno valutate. Tra una settimana ci sarà la stracittadina alle ore 20.45. Rischia di saltare anche la doppia sfida di Europa League contro il Bodo Glimt.