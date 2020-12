Atalanta, in casa è più dura: solo due vittorie in Serie A. Ma per la Roma è (quasi) tabù

La Roma scenderà in campo questo pomeriggio su uno dei peggiori campi della Serie A. Non perché il Gewiss Stadium sia un fortino per l’Atalanta, tutt’altro. Basta citare le statistiche casalinghe per la squadra di Bergamo per rendersene conto: due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Un dato importante che forse non trova spiegazione in una chiave tattica o di atteggiamento. A dare una possibile soluzione è lo stesso Remo Freuler in un’intervista a Sky di qualche settimana fa: “Dico sempre al nostro direttore che il campo fa un po’ schifo, per questo vinciamo più fuori casa”. Parole dirette che aprono quantomeno una riflessione. Il direttore operativo dell’Atalanta Roberto Spagnolo ad Agosto spiegava che: “Metteremo mano a breve al terreno di gioco, o come lo chiamo io “il teatro”. Faremo una legatura verticale con del filo sintetico per renderlo molto più resistente vista la quantità di match che dovremo disputare a Bergamo, compresa la Champions” ma i lavori non hanno dato i risultati sperati.

La squadra nerazzurra però ha dalla sua parte la storia recente di questo incontro: è imbattuta in dieci degli ultimi undici incontri contro i giallorossi con cinque vittorie e cinque pareggi. Una statistica impietosa. Per tornare all’ultimo successo romanista, bisogna girare le lancette fino all’agosto del 2017. Un gol di Kolarov su punizione decideva la sfida nella prima trasferta della Roma di Monchi e Di Francesco. Altri tempi, oggi sarà tutta un’altra storia.