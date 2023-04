Atalanta in campo a quattro giorni dalla Roma: out Lookman. Pasalic verso il recupero

La Roma questa sera sarà impegnata nei quarti di finale di Europa League, ma già lunedì tornerà in campo in Serie A per affrontare l'Atalanta in uno scontro diretto in chiave Champions League. Come riportato da Calciomercato.com, questa mattina la formazione bergamasca è tornata ad allenarsi nel Centro Sportivo di Zingonia. Cinque gli assenti per Gasperini: Hateboer e Ruggeri (terapie), Vorlicky e Lookman (lavoro individuale) oltre a Pasalic che si è allenato da solo anche se sul campo. Il croato potrebbe recuperare per la sfida contro i giallorossi di Mourinho mentre si abbassano sempre di più le quotazioni di Lookman che non ha svolto altri accertamenti dopo quelli che hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale destro.