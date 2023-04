Atalanta, i convocati di Gasperini: i nerazzurri recuperano Pasalic

Questa sera la Dea affronterà la Roma nella 31esima giornata di campionato. Dopo la qualificazione in semifinale di Europa League, la squadra di Mourinho va a caccia dei 3 punti fondamentali per la corsa alla zona Champions

Questa sera alle 20:45 Roma e Atalanta si sfideranno al Gewiss Stadium. La partita, valida per la 31esima giornata del campionato, è fondamentale per la corsa alla zona Champions. Per il match contro la squadra di Mourinho, Gasperini recupera Pasalic che potrebbe partire dalla panchina, ma dovrà fare a meno degli infortunati Lookman e Okoli. Di seguito la lista dei convocati: