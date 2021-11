Atalanta, Gosens salterà la partita contro la Roma in programma il 18 dicembre

La risonanza effettuata nel pomeriggio di oggi non lascia speranze all'esterno di Gasperini

Altri 2 mesi fuori dai campi di calcio per Gosens. Nel pomeriggio l'esterno tedesco di Gasperini ha effettuato una risonanza in seguito al problema alla coscia che lo sta tenendo indisponibile da quasi 2 mesi. L'arma in più sulla corsia sinistra dei bergamaschi dunque, salterà anche la sfida con la Roma in programma il 18 dicembre alle ore 15.