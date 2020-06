Atalanta, Gasperini: “Vittoria importante per la Champions”

Gasperini parla dopo la vittoria dell’Atalanta che conferma i nerazzurri al quarto posto con sei punti di distacco dalla Roma quinta. Queste le parole a Sky Sport del tecnico: “Vittoria importante per la nostra classifica. Speravo di ritrovare le stesse situazioni di Valencia e in parte le ho viste. Champions League? Speriamo che ci possa essere un po’ di pubblico ad agosto, il calcio senza tifosi perde tanti. Vogliamo arrivare quarti per giocare ancora l’Europa in un contesto diverso da quello attuale”.