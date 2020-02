Atalanta, Gasperini: “Settimana strana, ma ora ogni vittoria è più importante del solito”

Altra giornata fondamentale per la corsa Champions, che vede Roma e Atalanta impegnate rispettivamente sui campi di Cagliari e Lecce. Entrambe giocheranno regolarmente, a differenza delle altre cinque partite rinviate a causa dell’emergenza coronavirus. Il tecnico nerazzurro Gasperini ha parlato al sito ufficiale del club: “Questa è una situazione che tocca tutti quanti, anche per noi è stata una settimana particolare e diversa dalle altre, la stiamo vivendo come tutti, speriamo si possa risolvere ma sappiamo che sarà una cosa lunga”. L’allenatore della Dea continua: “La squadra ha passato una settimana strana, con grande attenzione alle notizie, ma ci siamo allenati in attesa del Lecce e adesso partiamo, siamo pronti per giocare anche se in un clima di incertezza. Cerchiamo di rientrare nel campionato e nella normalità”. Sulla corsa Champions: “Nessuno ha voglia di sbagliare ma il campionato ha i suoi equilibri, ogni partita che vinciamo da qui in avanti può essere più importante del solito, il nostro obiettivo è vincere quelle sei-sette partite che ci permetterebbero di arrivare in Champions“.