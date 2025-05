Atalanta, Gasperini ritrova Kossounou. Ma la difesa contro la Roma resta un rebus

L'Atalanta tira un sospiro di sollievo. Odilon Kossounou si è allenato regolarmente in gruppo a Zingonia e quindi, ad ora, è a disposizione di Gasperini per il match contro la Roma di lunedì prossimo. Come riporta 'Sky Sport', rientrato quindi l'allarme relativo al difensore di proprietà del Bayer che era uscito col Monza per un fastidio alla gamba a cui era stato operato. Nessun problema per lui, ma ce ne saranno per l'Atalanta in difesa vista la squalifica pesante di Hien. La retroguardia di Gasperini potrebbe comporsi con Djimsiti, Kossounou e Toloi oppure Bellanova arretrato come 'braccetto'. Da non escludere anche che faccia lo stesso, ma a sinistra, Ruggeri. In avanti il tridente Lookman, De Ketelaere e Retegui. Per Posch invece lavoro individuale.