Atalanta, Gasperini: “Al gol di Barrow abbiamo esultato come se avessimo segnato noi”

Mentre Barrow scherzava con la Roma all’Olimpico nell’anticipo di venerdì sera, a seicento chilometri più a nord c’era l’Atalanta che esultava. Perché i giallorossi sono avversari nella corsa alla Champions e perché l’attaccante è un ex della Dea che ha cambiato squadra nel mercato di gennaio. L’ammissione arriva proprio da Gasperini subito dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina: “Sono contento per Barrow che è un ragazzo straordinario e abbiamo esultato come se avessimo segnato noi, credetemi (ride, ndc). Oggi tre punti importanti, è stata una bella giornata”.