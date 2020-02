Non solo la Roma, anche l’Atalanta riprenderà domani a lavorare in vista dello scontro diretto di sabato prossimo. La squadra di Gasperini, dopo il successo in casa della Fiorentina e come riportato dal sito del club, tornerà ad allenarsi a Zingonia con un match d’allenamento, con fischio d’inizio alle 15.30, sul campo principale del Centro Bortolotti contro l’RKS Radomiak Radom, squadra che attualmente occupa la quarta posizione nella seconda serie polacca.