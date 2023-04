Atalanta, contro la Roma Gasperini potrebbe confermare Sportiello tra i pali

In un momento così delicato del campionato, è evidente che Gasperini voglia sfruttare l'esperienza di Sportiello per guidare la squadra. La domanda che sorge ora è se il tecnico nerazzurro continuerà a preferire Sportiello anche nella prossima sfida diretta contro la Roma o se tornerà a dare fiducia a Musso, affidandogli nuovamente i guanti da titolare, come riporta tuttoatalanta.com.