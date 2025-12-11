Atalanta, c’è lesione per Bellanova: salterà il match con la Roma

Gli esami hanno evidenziato un infortunio serio al bicipite femorale destro, lo stop sarà di circa 4-5 settimane

Pessime notizie per l'Atalanta di Palladino che dovrà fare a meno di Raoul Bellanova per un po' di tempo. È arrivato l'esito degli esami dopo l'infortunio in Champions League contro il Chelsea e lo stop sarà abbastanza lungo: "Lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro". Per questo tipo di infortuni i tempi di recupero si aggirano intorno a 4/5 settimane. L'esterno nerazzurro dovrà saltare diverse partite, tra cui il big match contro la Roma, in programma il 3 gennaio alle ore 20:45.