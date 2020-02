Atalanta, amichevole d’allenamento a Zingonia: vittoria 6 a 3 contro il Radomiak

L’Atalanta di Giampiero Gasperini è tornata a faticare nel centro sportivo di Zingonia in vista della sfida di sabato sera contro la Roma, vero e proprio crocevia per la stagione di entrambe le squadre. Chi è sceso in campo nella sfida con la Fiorentina, riporta il sito ufficiale del club, ha svolto una seduta d’allenamento canonica, mentre tutti gli altri hanno disputato un’amichevole contro il Radomiak Radom, società della seconda serie polacca. Il match è finito 6 a 3 per i neroazzurri, con la tripletta di Muriel e i gol di Colley, Cyborra e Hateboer. Il gruppo tornerà ad allenarsi domattina, sempre agli ordini del tecnico Gasperini.