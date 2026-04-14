Come la Roma, anche l'Atalanta si è ritrovata quest'oggi per continuare la preparazione in vista del big-match in programma sabato 18 aprile alle 20:45. Per la sfida tra giallorossi e neroazzurri all'Olimpico, valida per la trentatreesima giornata di campionato e di importanza fondamentale in ottica corsa Champions League, i capitolini dovranno fare i conti con diverse assenze (in ultimo quella di Pisilli) ma dovrebbero riaccogliere l'ex Mancini. In casa bergamasca invece Palladino spera di recuperare Hien ma ad oggi la sensazione è che sia difficile un suo impiego contro la Roma, data la cautela necessaria per evitare ricadute. Il difensore svedese andrà comunque valutato giorno per giorno, mentre Sulemana sta proseguendo con le terapie.