Aston Villa, Emery: “La Roma è una squadra forte, gioca bene ed è solida”

L'Aston Villa sarà una delle squadre più temibili di questo percorso europeo della Roma. Gli uomini allenati da Emery non hanno cominciato bene l'anno, ma hanno tutte le carte in regola per portare a termine un'altra grande annata. La prima avversaria che gli si pone davanti è il Bologna e, ad un giorno dalla partita, il tecnico spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport, facendo riferimento anche ai giallorossi e Gasperini: “Mi piace tanto il calcio italiano. Ci sono squadre forti come la Roma, l'Inter, la Juve e la Lazio di Sarri. Giocano bene a calcio e sono solidi”.Emery ha poi riconosciuto il contributo tattico di allenatori come Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, citandoli come ispiratori di uno stile basato su intensità e duelli individuali: “Ci sono molti duelli uno contro uno, che vengono proprio dal loro stile di gioco".