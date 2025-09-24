Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Aston Villa, Emery: “La Roma è una squadra forte, gioca bene ed è solida”

news as roma

Aston Villa, Emery: “La Roma è una squadra forte, gioca bene ed è solida”

Aston Villa, Emery: “La Roma è una squadra forte, gioca bene ed è solida” - immagine 1
Le parole del tecnico spagnolo: "Mi piace tanto il calcio italiano. Gasperini e Italiano sono ispiratori di uno stile basato su intensità e duelli individuali"
Redazione

L'Aston Villa sarà una delle squadre più temibili di questo percorso europeo della Roma. Gli uomini allenati da Emery non hanno cominciato bene l'anno, ma hanno tutte le carte in regola per portare a termine un'altra grande annata. La prima avversaria che gli si pone davanti è il Bologna e, ad un giorno dalla partita, il tecnico spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport, facendo riferimento anche ai giallorossi e Gasperini: “Mi piace tanto il calcio italiano. Ci sono squadre forti come la Roma, l'Inter, la Juve e la Lazio di Sarri. Giocano bene a calcio e sono solidi”.Emery ha poi riconosciuto il contributo tattico di allenatori come Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, citandoli come ispiratori di uno stile basato su intensità e duelli individuali: “Ci sono molti duelli uno contro uno, che vengono proprio dal loro stile di gioco".

Leggi anche
Fiorentina, infortunio al crociato per Lamptey: salterà il match contro la Roma
Falsini: “La Roma ha venduto Coletta perché non credeva in lui. Su Misitano e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA