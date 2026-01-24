Asse Roma-Boca, il siparietto tra giornalista e un tifoso: “Sono tutti romanisti”

Christian “Vikingo” Martin, ex rugbista argentino oggi giornalista per DSPORTS e cuore River Plate, regala un siparietto tutto da ridere con un giovane tifoso giallorosso. Il cronista lo provoca con un classico sudamericano: "¡Dale Boca!". "River", ribatte Martin. Il ragazzo non ci sta e rilancia, mescolando Argentina e romanità: "No, Boca! Daniele De Rossi. Forza Roma e dale Boca". Si passa poi al mercato e al nome più caldo: Paulo Dybala. Alla domanda sul possibile futuro al Boca Juniors, il giovane tifoso chiude il discorso: "Eh vabbè, Dybala prende sei milioni l’anno". La chiosa finale è tutta di Martin, tra ironia e provocazione: "A Roma sono tutti della Roma. Non ho incontrato un tifoso della Lazio: la Lazio è fuori da Roma".